Крис Рок резко отреагировал на извинения Уилла Смита

«Я связался с Крисом, и мне ответили, что он ещё не готов к разговору, но когда он будет готов, он свяжется со мной. Я скажу, Крис, я приношу тебе свои извинения. Моё поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов к разговору. Я не думал о том, сколько людей пострадало в тот момент. Я хочу извиниться перед матерью Криса, перед семьёй Криса, особенно перед его братом Тони Роком», — сказал Уилл в видео, размещённом на YouTube.