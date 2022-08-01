Крис Рок резко отреагировал на извинения Уилла Смита

Всего через несколько часов после скандального видеообращения с извинениями от Уилла Смита последовала реакция от потерпевшего в разборках на церемонии «Оскар». Крис Рок вышел на сцену, чтобы поэтически описать этот момент, сравнив Смита с бывшим руководителем лейбла Death Row Records и ныне находящимся в тюрьме «горячим головорезом» Шугом Найтом.
«Все пытаются быть грёбаными жертвами. Если все будут заявлять, что они жертвы, то никто не услышит настоящих жертв. Даже я, получивший пощёчину от Шуга Смита... Я вышел на работу на следующий день, у меня есть дети. Тот, кто говорит, что слова причиняют боль, никогда не получал по лицу», — сказал 57-летний Рок во время выступления в Fox Theater в Атланте в пятницу вечером.
В настоящее время комик гастролирует со своим новым материалом в рамках мирового турне «Смерть Эго». Он также затронул эту тему во время недавних концертов в Нью-Джерси и Нью-Йорке, со-ведущим которых был Кевин Харт.
Крис Рок во время 94-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2022
В последнем видеоизвинении Уилл Смит признался, что Рок пока отказывается говорить с ним о моменте, который он считает «неприемлемым».
«Я связался с Крисом, и мне ответили, что он ещё не готов к разговору, но когда он будет готов, он свяжется со мной. Я скажу, Крис, я приношу тебе свои извинения. Моё поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов к разговору. Я не думал о том, сколько людей пострадало в тот момент. Я хочу извиниться перед матерью Криса, перед семьёй Криса, особенно перед его братом Тони Роком», — сказал Уилл в видео, размещённом на YouTube.
Уилл Смит на сцене во время 94-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2022
Тони Рок, который работал со Смитом в ситкоме «Все мы» ещё в начале века, обвинил Уилла в том, что тот ударил его брата. Конечно, у обладателя «Оскара» сложилось впечатление, что их отношения теперь непоправимы.
«Разочаровывать людей — это моя главная проблема. Я ненавижу, когда подвожу людей, поэтому мне психологически и эмоционально больно осознавать, что я не оправдал их представления и впечатления обо мне. Работа, которую я пытаюсь проделать, заключается в том, что я глубоко раскаиваюсь, и я пытаюсь раскаиваться, не стыдясь при этом себя», — подытожил обладатель «Оскара».