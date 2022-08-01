Рианна снялась в рекламе нижнего белья после родов

Барбадосская певица Рианна снялась в рекламной кампании Savage X Fenty. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте бренда в социальных сетях.
Рианна, впервые ставшая мамой 2,5 месяца назад, снялась для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. На снимке 34-летняя певица позирует в оранжевом комплекте, состоящим из топа и шорт.
«Вся нарядная... ни для кого, кроме себя самой», — гласила подпись к фото.
Бельевой бренд Savage X Fenty был создан Рианной в 2017 году. В ассортименте марки представлены как повседневное базовые вещи, так и провокационные модели. По словам исполнительницы, она сама носит белье своего бренда и хочет, чтобы другие женщины чувствовали себя сексуально и получали от этого удовольствие.
13 мая у Рианны и ее бойфренда Ракима Майерса, выступающего под псевдонимом A$AP Rocky, родился первенец.