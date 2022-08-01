Директор "На-На" опроверг возвращение золотого состава

Директор музыкального коллектива "На-На" Виталий Фроликов прокомментировал заявление одного из бывших участников группы Владимира Левкина о возрождении золотого состава группы.
Его слова цитирует News.ru.
"Левкин — это никто. Он работал в "На-На" более 20 лет назад. Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего неизвестно",
- высказался Фроликов.
По его словам, основатель группы Бари Алибасов также не в курсе того, что золотой состав намерен вернуться на сцену.
Супруга Левкина объяснила, что музыканты первоначального состава действительно намерены выступить в честь дня рождения артиста.
О том, что музыкальный коллектив "На-На", созданный продюсером Бари Алибасовым, воссоединится на сцене, чтобы выступить на юбилейном концерте вокалиста группы Владимира Левкина, музыкант рассказал в июле.