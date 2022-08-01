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41 минуту назад

Директор группы "На-На" опроверг возвращение золотого состава

Газета.Ruиещё 1

Директор музыкального коллектива "На-На" Виталий Фроликов прокомментировал заявление одного из бывших участников группы Владимира Левкина о возрождении золотого состава группы.

Директор "На-На" опроверг возвращение золотого состава
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Его слова цитирует News.ru.

"Левкин — это никто. Он работал в "На-На" более 20 лет назад. Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего неизвестно",

- высказался Фроликов.

По его словам, основатель группы Бари Алибасов также не в курсе того, что золотой состав намерен вернуться на сцену.

Супруга Левкина объяснила, что музыканты первоначального состава действительно намерены выступить в честь дня рождения артиста.

О том, что музыкальный коллектив "На-На", созданный продюсером Бари Алибасовым, воссоединится на сцене, чтобы выступить на юбилейном концерте вокалиста группы Владимира Левкина, музыкант рассказал в июле.

Звёзды,Владимир Левкин,Бари Алибасов,
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