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1 августа

Тина Кунаки показала архивные фото с Венсаном Касселем в честь годовщины романа

Газета.Ruиещё 1

Модель Тина Кунаки опубликовала серию фотографий со своим супругом, актером Венсаном Касселем, в честь годовщины романа. Снимками звезда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Тина Кунаки показала архивные фото с Венсаном Касселем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Венсан Кассель и Тина Кунаки празднуют годовщину отношений — актер и модель вместе уже 7 лет. Кунаки решила публично поздравить Касселя и выложила в личном блоге серию архивных кадров, каждый из которых подписала: «1234567!». На первых двух снимках супруги нежно обнимают друг друга, а на другом глубоко беременная Тина опирается на Венсана.

Супруги начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. Звездные родители до сих пор скрывают лицо наследницы и не показывают фотографии с ней в социальных сетях.

У Венсана Касселя есть еще две дочери от предыдущей супруги, актрисы Моники Беллуччи: 17-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кассель и Беллуччи поженились в 1999 году и развелись в 2013-м.

Звёзды,Моника Беллуччи,
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