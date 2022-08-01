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2 часа назад

Звезды, чью внешность считают идеальной

Мария Каткова

Понятие красоты многие люди считают относительным, так как каждый видит свою “красоту”. Однако существует формула золотого сечения, которая показывает объективный взгляд на соотношение пропорций. Золотое сечение применимо, в том числе и к лицам людей. То, насколько их лицо попадает под эти пропорции, и приближает их к идеалу. В материале “Рамблера” — звезды с идеальными чертами лица.

Звезды, чью внешность считают идеальной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эмбер Херд

Соответствие: 91,8%

Актрисаа Эмбер Херд считается одной из самых красивых звезд, так как ее лицо больше всего приближено к идеалу золотого сечения. Некоторые пластические хирурги уверены, что она делала ринопластику, но сама звезда все отрицает. По ее словам, единственное, что изменилось с детства — прикус, который выровнялся благодаря брекетам.

Ким Кардашьян

Соответствие:: 91,3%

Модель и светская львица Ким Кардашьян не скрывает, что ее лицо подвергалось пластическим операциям. Однако, если посмотреть на ее детские фото, в ней все еще можно узнать нынешнюю Ким. Эксперты уверяют, что она исправила овал лица, изменила нос, а также сделала популярную процедуру “лисьи глазки”. Все это для того, чтобы соответствовать идеалу.

Кейт Мосс

Соответствие: 91,06%

Красоту этой известной модели эксперты прочувствовали еще в 90-х. Несмотря на то, что сейчас она уже редко появляется на подиумах, ее лицо по-прежнему соответствует принципам золотого сечения. Однако, как утверждают пластические хирурги, она все-таки сделала себе блефаропластику, которая помогла ей сохранить лицо подтянутым.

Звёзды,Ким Кардашьян,Кейт Мосс,
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