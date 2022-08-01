Ведущий культового шоу на ТНТ рассказал о постоянном ремонте в доме

«Это всегда рождается. Как песню начинаешь петь, а дальше — как она поется. Нет структуры, нет макета, по которому мы это делаем. Оно как живое все, рождается из каких-то деталей. Потому что иногда находишь детальку, а вокруг нее уже собирается пространство», — объяснила жена телеведущего.