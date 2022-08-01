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1 час назад

Ведущий культового шоу на ТНТ рассказал о постоянном ремонте в доме

Lenta.ru

Российский актер Сергей Дружко, который вел культовое шоу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ, рассказал, что вместе с женой Еленой постоянно находится в процессе ремонта дома. Он поделился подробностями в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на YouTube.

Ведущий культового шоу на ТНТ рассказал о постоянном ремонте в доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Супруги проживают в загородном доме рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские» в Подмосковье. Жена телеведущего увлекается дизайном интерьеров, поэтому постоянно трансформирует пространство и добавляет новые элементы. Изначально Дружко сделали ремонт в стиле фьюжн, позже превратили его в бохо-шик, на данный момент семья работает над тем, чтобы дом был похож на русскую усадьбу.

«Это всегда рождается. Как песню начинаешь петь, а дальше — как она поется. Нет структуры, нет макета, по которому мы это делаем. Оно как живое все, рождается из каких-то деталей. Потому что иногда находишь детальку, а вокруг нее уже собирается пространство», — объяснила жена телеведущего.

Супруги также показали кухню, которая покрыта яркими обоями с изображением фламинго. Гарнитур выполнен в двух цветах: синем и розовом. Фартук выложен плиткой с орнаментом. Стены в гостиной выкрашены в глубокий желтый цвет, а стулья — в сиреневый. На окнах шторы с яркими орнаментом.

Звёзды,Сергей Дружко,Лаура Джугелия,
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