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1 час назад

Виктория Лопырева опубликовала архивное видео, снятое за два часа до родов

Letidor.ru

Известная российская телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева воспитывает сына. Мальчик, которого назвали Марк Леонель, появился на свет 5 февраля 2019 года. Роды проходили в одной из клиник Майами. Виктория Лопырева решила успокоить беременных подписчиц, которые готовятся к появлению ребенка. Модель отметила, что не стоит бояться встречи со своим малышом.

Лопырева опубликовала архивное видео, снятое за 2 часа до родов
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Это видео сделано за 2 часа до родов. Не бойтесь! Появление ребенка — это самое важное свидание в вашей жизни,

— написала звезда.

Напомним, долгое время Виктория Лопырева отказывалась называть имя своего возлюбленного. Лишь в январе 2019 года в Сети появились фото телеведущей с новым избранником. И после рождения сына звезда начала активно публиковать снимки с Игорем Булатовым. А в ноябре 2019 года звезда вышла замуж за отца своего ребенка. Поклонники отмечают, что Марк Леонель становится очень похож на папу.

Звёзды,Виктория Лопырева,
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