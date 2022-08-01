Лопырева опубликовала архивное видео, снятое за 2 часа до родов

Известная российская телеведущая, фотомодель, блогер Виктория Лопырева воспитывает сына. Мальчик, которого назвали Марк Леонель, появился на свет 5 февраля 2019 года. Роды проходили в одной из клиник Майами. Виктория Лопырева решила успокоить беременных подписчиц, которые готовятся к появлению ребенка. Модель отметила, что не стоит бояться встречи со своим малышом.

Это видео сделано за 2 часа до родов. Не бойтесь! Появление ребенка — это самое важное свидание в вашей жизни,

Напомним, долгое время Виктория Лопырева отказывалась называть имя своего возлюбленного. Лишь в январе 2019 года в Сети появились фото телеведущей с новым избранником. И после рождения сына звезда начала активно публиковать снимки с Игорем Булатовым. А в ноябре 2019 года звезда вышла замуж за отца своего ребенка. Поклонники отмечают, что Марк Леонель становится очень похож на папу.