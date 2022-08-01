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1 час назад

Названы самые вредящие планете знаменитости

Lenta.ruиещё 1

Британская компания Yard, которая занимается маркетингом в сфере устойчивого развития, проанализировала перелеты знаменитостей на частных самолетах и определила, кто больше всего из них вредит планете. Лидером назвали американскую певицу Тейлор Свифт, сообщается на сайте компании.

Названы самые вредящие планете знаменитости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В организации отметили, что список самых вредных для окружающей среды знаменитостей нельзя назвать окончательным, так как невозможно точно определить, были ли они на всех рейсах, которые совершали их самолеты. Авторы пояснили, что таким исследованием хотели обратить внимание на разрушительное воздействие частных самолетов на природу.

Специалисты подсчитали, что с января самолет Свифт совершил 170 полетов. За год объем выбросов достиг более восьми тысяч тонн. Ниже в рейтинге расположился самолет боксера Флойда Мейвезера с объемом вредных выбросов в семь тысяч тонн. Топ-3 списка замкнул рэпер Jay-Z, воздушное судно которого выбросило в атмосферу более 6,9 тысячи тонн веществ.

В десятку списка также попали бейсболист Алекс Родригес, кантри-певец Блейк Шелтон, режиссер Стивен Спилберг, телезвезда Ким Кардашьян, актер Марк Уолберг, телеведущая Опра Уинфри и рэпер Трэвис Скотт. Компания обратилась за комментариями к представителям знаменитостей, им удалось получить ответ только от Свифт.

«Самолет Тейлор регулярно сдают в аренду другим людям. Поэтому приписывать ей большинство этих поездок или их все — в корне неверно», — заявил представитель певицы.

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