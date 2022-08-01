Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Известный юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о том, что у него якобы есть проблемы с ногами. На слухи о состоянии своего здоровья он ответил в Telegram-канале.
«Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. (...) Когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы», — написал юморист.
Он также призвал журналистов «не делать из мухи слона».
Петросян сопроводил пост фотографией, сделанной во время отдыха в Турции, куда он отправился с женой.