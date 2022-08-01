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1 час назад

Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Lenta.ru

Известный юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о том, что у него якобы есть проблемы с ногами. На слухи о состоянии своего здоровья он ответил в Telegram-канале.

Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. (...) Когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы», — написал юморист.

Он также призвал журналистов «не делать из мухи слона».

Петросян сопроводил пост фотографией, сделанной во время отдыха в Турции, куда он отправился с женой.

Звёзды,Евгений Петросян,
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