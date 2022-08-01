Из-за какой болезни Леди Гага едва не завершила карьеру

Леди Гага не раз говорила, что успех давался ей с трудом. 2018 год чуть не стал для певицы роковым. Тогда врачи нашли у нее фибромиалгию — хроническое заболевание, которое вызывает боли по всему телу, особенно в связках и сухожилиях. Сначала знаменитость списывала все на бешеный ритм, перелеты и отсутствие хорошего сна. Но потом стало ясно, что угроза здоровью звезды неиллюзорна.

Фото: Super.ru Super.ru

На время лечения Гаге пришлось отменить несколько концертов в рамках европейского турне. В какой-то момент певица даже думала о том, что ей придется завершить карьеру — настолько тяжело шла реабилитация. Поп-звезда даже призналась, что не могла ходить.

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