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1 час назад

Из-за какой болезни Леди Гага едва не завершила музыкальную карьеру

Super.ru

Леди Гага не раз говорила, что успех давался ей с трудом. 2018 год чуть не стал для певицы роковым. Тогда врачи нашли у нее фибромиалгию — хроническое заболевание, которое вызывает боли по всему телу, особенно в связках и сухожилиях. Сначала знаменитость списывала все на бешеный ритм, перелеты и отсутствие хорошего сна. Но потом стало ясно, что угроза здоровью звезды неиллюзорна.

Из-за какой болезни Леди Гага едва не завершила карьеру
Фото: Super.ruSuper.ru

На время лечения Гаге пришлось отменить несколько концертов в рамках европейского турне. В какой-то момент певица даже думала о том, что ей придется завершить карьеру — настолько тяжело шла реабилитация. Поп-звезда даже призналась, что не могла ходить.

Super.ru

К счастью, недуг удалось победить. Теперь певица старается больше отдыхать и следить за здоровьем, причем не только физическим, но и психологическим. Во время работы над альбомом Chromatica Гага, по ее собственным словам, была в глубокой депрессии, с трудом придумывала тексты песен и выкуривала по три пачки сигарет в день. В общем, не так уж легка жизнь богатых и знаменитых, как кажется на первый взгляд.

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