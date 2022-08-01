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2 часа назад

Самбурская пережила очередной разрыв отношений

Мария Иглина

Некоторое время назад звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская показала своего нового молодого человека успешного стоматолога-ортопеда Глеба Пекли. Недавно актриса отвечала на вопросы подписчиков, и у нее спросили, куда пропал ее возлюбленный.

Самбурская пережила очередной разрыв отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самбурская, в свою очередь, призналась, что их пара с Пекли распалась. Она также отметила, что, будучи известной, ей довольно трудно найти подходящего партнера:

"Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею".

Несмотря на откровения звезды, она не стала раскрывать причины разрыва с Глебом Пекли.

Ранее Данко назвал гонорары Аллегровой неприличными.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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