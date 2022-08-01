Звезды, которым диагностировали психические расстройства

Уже много лет мировое сообщество пытается привлечь как можно больше внимания к проблемам ментального здоровья. И пока одни отрицают существование психических расстройств в принципе, другие открыто рассказывают о своем опыте лечения в клинике и пути к выздоровлению. Звезды не исключение.

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Вайнона Райдер: клептомания

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Актриса чуть не похоронила свою карьеру еще в нулевые: тогда ее осудили за кражу вещей из магазина в Нью-Йорке. В это же время Вайнона проходила принудительное лечение от клептомании. Съемки в кино на время пришлось прервать: пресса и публика среагировали на инцидент не лучшим образом. Правда, Вайнона об этом не жалеет: в тот момент она была так истощена, что ей просто необходимо было время на перезагрузку.

Юлия Ахмедова: биполярное расстройство

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Звезда стендапа открыто говорит о своих проблемах: у Юлии диагностировано биполярное расстройство, поэтому она тщательно следит за своим ментальным здоровьем. По словам Ахмедовой, она даже лечилась в специальной клинике, а теперь принимает медикаменты, которые стабилизируют ее состояние.

Дуэйн Джонсон: депрессия

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«Скала» ассоциируется у всех с позитивом: веселые и добрые ролики актера поднимают настроение миллионам фолловеров. Однако в жизни звезды когда-то тоже был тяжелый период. В 15 лет у Дуэйна началась черная полоса: он стал свидетелем попытки суицида матери, из-за многочисленных травм бросил американский футбол и расстался с возлюбленной. Тогда юный спортсмен замкнулся в себе и даже перестал выходить из дома.

Ксения Бородина: панические атаки

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Ксения борется с тревожностью уже многие годы. Телеведущая страдает паническими атаками. По ее словам, они накрывают ее ночью и не дают заснуть. Прийти в себя звезде помогает горячий душ. По этой причине блогер решила исключить алкоголь из своей жизни. «Если выпью, атака придет быстрее», — делилась с подписчиками Бородина.

Аманда Сейфрид: обсессивно-компульсивное расстройство

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ОКР у актрисы выявили в юном возрасте, когда Сейфрид не было и двадцати лет. Расстройство проявляется как навязчивые иррациональные мысли и страхи. Типичными, например, являются волнения о том, что вы не выключили утюг или не закрыли дверь. В случае Аманды это была чрезмерная озабоченность своим здоровьем: звезде казалось, что у нее развивается опухоль мозга.

Василий Степанов: шизофрения

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Василий Степанов прославился главной ролью в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» в 2008 году. Тогда молодой и перспективный актер появлялся на всех светских вечеринках и постоянно мелькал в заголовках прессы. Дальнейшая жизнь Василия не сложилась. Все это время Степанов жил с родителями на окраине Москвы, а в 2017 году выпал из окна собственного дома и получил многочисленные переломы. После обследования в клинике неврозов актеру поставили диагноз «шизофрения».

Зейн Малик: РПП

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Группа One Direction одно время звучала из каждого утюга. Тогда некоторые члены группы не смогли справиться с внезапной популярностью психологически. Оказалось, что экс-участник коллектива (и экс-бойфренд Джиджи Хадид по совместительству) Зейн Малик долгое время страдал расстройством пищевого поведения. Как признался певец, он мог по два или три дня ничего не есть. Благодаря помощи врачей, заботе мамы и отдыху Зейн в итоге стал чувствовать себя лучше.

Гуф: биполярное расстройство

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После череды странных эфиров и скандальных видео Гуф признался, что ему давно диагностировали биполярное расстройство. Как рэпер рассказал в интервью Ксении Собчак, он лечился в психиатрической клинике целых восемь раз. Кроме того, исполнитель пожаловался на то, что не может оставаться дома один, поскольку это выводит его из душевного равновесия. Похоже, сейчас в жизни Гуфа наконец белая полоса: он женился на своей возлюбленной Юлии Королевой и недавно снова стал отцом.

Леди Гага: ПТСР

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