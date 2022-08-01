Россиянам не понравились подарки на день рождения дочери Джигана

В семье Джигана недавно был большой праздник. Дочери артиста исполнилось 11 лет. Ариела позировала в довольно взрослом для своего возраста платье и открывала подарки. На знаки внимания, которые принесли наследнице рэпера, обратили внимание россияне. Им показалось, что детям такие подарки не дарят.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Ариела - типичный подросток. Ей нравится модная одежда, она родилась в состоятельной семье. Поэтому то, что ей подарили, было не из магазинов масс-маркета. Теперь у девочки есть люксовые домашние тапочки, спортивный костюм и футболка из магазина, где даже аксессуары стоят больше, чем месячная зарплата среднестатистического россиянина. Интернет-пользователи уверены, что за эти деньги можно было завалить Ариелу подарками, которые бы ей по-настоящему понравились.

Такие россияне не обратили внимание на то, как Ариела радовалась тому, что ей подарили. Она уверяла, что родители полностью угадали ее пожелания. То есть, девочка следит за новинками подобных магазинов и знает, чего ей хочется. Те, кто это заметил, уже назвали Ариелу избалованной.

Если обратить внимание, на празднике у дочери Джигана были красная дорожка и аттракционы, а еще Ариеле обустроили комнату для девичника с палатками и надувными матрасами. Это был масштабный праздник.

Недавно семья Джигана переехала в новый дом. Он просто огромный. В этом доме даже есть собственный лифт. Интернет пользователи не понимают, как можно жить на такой огромной площади. Вероятно, они не учитывают, что с семьей постоянно проживает прислуга.