Вся в маму: дочь Седоковой показала бойфренда

Дочери Анны Седоковой от футболиста Валентина Белькевича Алине уже семнадцать лет. Раньше она часто мелькала в соцсетях у мамы, но потом куда-то пропала. Видимо, повзрослев, девочка поняла, что не хочет лишнего внимания. Но поклонники Седоковой не дремлют и продолжают следить в том числе и за ее взрослой дочерью. На днях они заприметили на страничке девушки ее бойфренда.
Белькевич выложила фото возлюбленного в свой инстаграм (запрещен в РФ). Счастливчиком оказался 22-летний профессиональный автогонщик Антон Вартанян, на счету которого уже несколько побед в профессиональных конкурсах. Так что можно смело предположить, что любовь к спортивным и азартным парням у Алины от мамы.