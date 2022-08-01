Вся в маму: дочь Седоковой показала бойфренда

Дочери Анны Седоковой от футболиста Валентина Белькевича Алине уже семнадцать лет. Раньше она часто мелькала в соцсетях у мамы, но потом куда-то пропала. Видимо, повзрослев, девочка поняла, что не хочет лишнего внимания. Но поклонники Седоковой не дремлют и продолжают следить в том числе и за ее взрослой дочерью. На днях они заприметили на страничке девушки ее бойфренда.