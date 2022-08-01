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53 минуты назад

Вся в маму: дочь Анны Седоковой показала бойфренда

Super.ru

Дочери Анны Седоковой от футболиста Валентина Белькевича Алине уже семнадцать лет. Раньше она часто мелькала в соцсетях у мамы, но потом куда-то пропала. Видимо, повзрослев, девочка поняла, что не хочет лишнего внимания. Но поклонники Седоковой не дремлют и продолжают следить в том числе и за ее взрослой дочерью. На днях они заприметили на страничке девушки ее бойфренда.

Вся в маму: дочь Седоковой показала бойфренда
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Белькевич выложила фото возлюбленного в свой инстаграм (запрещен в РФ). Счастливчиком оказался 22-летний профессиональный автогонщик Антон Вартанян, на счету которого уже несколько побед в профессиональных конкурсах. Так что можно смело предположить, что любовь к спортивным и азартным парням у Алины от мамы.

Звёзды,Валентин Белькевич,
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