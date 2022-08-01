Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Актриса Марина Орлова родила сына и дочь

WomanHit.ruиещё 2

Актриса Марина Орлова еще вчера вместе со своим супругом — актером Георгием Кирьяновым, ездила в роддом на экскурсию, а сегодня пара поехала туда, так как у знаменитости начались схватки. Муж артистки снимал весь процесс — от госпитализации до рождения детей.

Актриса Марина Орлова родила сына и дочь
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Георгий находился с Мариной во время родов — он держал ее за руку и старался поддерживать.

«Чего боялись, то и получилось! Выходной! В роддоме только дежурные врачи! А наш акушер-гинеколог оказалась в Лас-Вегасе на свадьбе! Ей позвонили из роддома, и она ближайшем рейсом вылетела в Лос-Анджелес!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал актер.

WomanHit.ru

Также Кирьянов заснял на видео своих новорожденных детей — у супругов родились мальчик и девочка.

«Самый любимый муж, спасибо тебе», — поблагодарила Орлова.

Напомним, Марина и Георгий поженились в июле 2021 года. Тогда звезды не стали устраивать пышного торжества, а саму вечеринку по поводу свадьбы сыграли лишь в минувшем октябре. Сейчас пара живет в Лос-Анджелесе.

Звёзды,Марина Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители