Актриса Марина Орлова родила сына и дочь

Актриса Марина Орлова еще вчера вместе со своим супругом — актером Георгием Кирьяновым, ездила в роддом на экскурсию, а сегодня пара поехала туда, так как у знаменитости начались схватки. Муж артистки снимал весь процесс — от госпитализации до рождения детей.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Георгий находился с Мариной во время родов — он держал ее за руку и старался поддерживать.

«Чего боялись, то и получилось! Выходной! В роддоме только дежурные врачи! А наш акушер-гинеколог оказалась в Лас-Вегасе на свадьбе! Ей позвонили из роддома, и она ближайшем рейсом вылетела в Лос-Анджелес!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал актер.

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Также Кирьянов заснял на видео своих новорожденных детей — у супругов родились мальчик и девочка.

«Самый любимый муж, спасибо тебе», — поблагодарила Орлова.