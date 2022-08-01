Актриса Марина Орлова родила сына и дочь

Актриса Марина Орлова еще вчера вместе со своим супругом — актером Георгием Кирьяновым, ездила в роддом на экскурсию, а сегодня пара поехала туда, так как у знаменитости начались схватки. Муж артистки снимал весь процесс — от госпитализации до рождения детей.
Георгий находился с Мариной во время родов — он держал ее за руку и старался поддерживать.
«Чего боялись, то и получилось! Выходной! В роддоме только дежурные врачи! А наш акушер-гинеколог оказалась в Лас-Вегасе на свадьбе! Ей позвонили из роддома, и она ближайшем рейсом вылетела в Лос-Анджелес!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал актер.
Также Кирьянов заснял на видео своих новорожденных детей — у супругов родились мальчик и девочка.
«Самый любимый муж, спасибо тебе», — поблагодарила Орлова.
Напомним, Марина и Георгий поженились в июле 2021 года. Тогда звезды не стали устраивать пышного торжества, а саму вечеринку по поводу свадьбы сыграли лишь в минувшем октябре. Сейчас пара живет в Лос-Анджелесе.