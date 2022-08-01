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19 минут назад

Виктория Бекхэм заявила, что муж копирует ее стиль

Газета.Ru

Бывшая солистка Spice Girls и бизнесвумен Виктория Бекхэм иронизирует над мужем, заявляя, что Дэвид копирует ее образы. Об этом пишет People.

Виктория Бекхэм заявила, что муж копирует ее стиль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Супружеская чета Бекхэмов продолжает свои европейские каникулы, путешествуя на яхте по Средиземному морю. На днях Виктория Бекхэм поделилась фотографией, на которой они с Дэвидом позируют в одинаковых образах: дизайнер одета в коралловое платье в горошек, а ее супруг — в поло такого же цвета.

"Выглядит, как будто я снова вдохновила Дэвида. Полное совпадение",

— подписала снимок Виктория.

В начале своих отношений супруги часто появлялись на публике в парных образах. В одном из интервью Виктория призналась, что тогда они с Дэвидом были просто "наивными" в отношении моды.

"В то время это казалось мне очень хорошей идеей. Я думаю, тогда это была наивность. Мы не разбирались в моде. Нам было просто весело, и, если честно, так и должно быть",

— заявила она.

Звёзды,Виктория Бекхэм,
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