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35 минут назад

Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного слова

Мария Иглина

Певица Бейонсе перезапишет песню из нового альбома Renaissance из-за оскорбительного для больных ДЦП слова. Об этом сообщает Variety.

Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного слова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, в песне Heated можно услышать глагол to spazz, используемый в американском сленге в значении "сходить с ума". Термин происходит от названия одной из самых распространенных форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy).

Слушатели, в свою очередь, обвинили тексты артистки в дискриминации людей с инвалидностью.

Представители Бейонсе заявили, что слово было использовано непреднамеренно, и его заменят во время перезаписи трека.

Ранее Сталлоне резко высказался в адрес семьи продюсера "Рокки".

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