Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного слова

Певица Бейонсе перезапишет песню из нового альбома Renaissance из-за оскорбительного для больных ДЦП слова. Об этом сообщает Variety.

Так, в песне Heated можно услышать глагол to spazz, используемый в американском сленге в значении "сходить с ума". Термин происходит от названия одной из самых распространенных форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy).

Слушатели, в свою очередь, обвинили тексты артистки в дискриминации людей с инвалидностью.