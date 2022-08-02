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54 минуты назад

В семейке Осборнов тройная радость

Экспресс газета

69-летняя Шэрон, жена 73-летней рок-легенды Оззи Осборна, успокоила фанатов музыканта: операция прошла успешно и муж находится на пути к выздоровлению.

Жена Осборна сообщила о состоянии его здоровья
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

Узнать такую новость особенно приятно, ведь в возрасте Оззи замена и вправление штифтов в шее и спине - очень опасная процедура. К тому же легендарный вокалист Black Sabbath страдает болезнью Паркинсона и в прошлом годами сидел на наркотиках.

Другое важное событие в семье Осборнов - беременность 37-летней дочки Келли. Звезда реалити-шоу и певица ожидает первенца. Осчастливил женщину бойфренд - 45-летний член хеви-метал-группы Slipknot Сид Уилсон. В мае Келли отпраздновала 12 месяцев трезвой жизни - и вот результат.

Ее 36-летний брат Джек уже имеет троих детей от бывшей жены, актрисы Лизы Стели (не так давно ей приписывали роман с Брэдом Питтом), а сейчас он ждет пополнения от 30-летней возлюбленной - дизайнера Арьи Герхарт. Жениться он пока не собирается, Келли тоже замуж не зовут, что немного беспокоит Оззи и Шэрон.

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