От длинной косы до пластических операций: как менялась Бабкина

В этом году Надежда Бабкина отметила 72-й день рождения. Она не скрывает, что в стремлении хорошо выглядеть не ограничивается косметическими масками, инфракрасной баней и жесткими корректирующими массажами. Артистка уверена, что если начались возрастные изменения, всерьез поможет только операция.
Сама Надежда Георгиевна открыто признавала, что делала круговую подтяжку лица. По мнению артистки, человеку, ведущему публичный образ жизни, вмешательство специалистов необходимо. Тех, кто критикует изменения, которые происходят с Бабкиной, она сама считает просто-напросто недалекими людьми.
Стилизованные костюмы, кокошники, расписные платки и длинная коса. Такой запомнили Надежду Бабкину любители русского фолклора после создания в 1970-х ансамбля «Русская песня».
К 1990-м Бабкина получила режиссерское образование, создала на базе ансамбля фолклорный центр, где сама занималась постановкой номеров. На смену косе пришла стрижка — «лесенка». Изменился макияж — в нем появилась яркая помада. А еще Надежда заметно потеряла в весе.
В 1990-е началось ее сотрудничество со знаменитыми модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. Бабкина стала экспериментировать с очками в выразительной оправе и гладкими волосами.
2000-е — это уже время старта экспериментов с кудряшками и цветом волос, появления на губах певицы нюдовых оттенков помады. Что касается мотивов русского фолклора, то выбирающая элегантные наряды «казачка Надя» по сей день остается поклонницей массивных колец и брошей, ярких бус.
«Глупо выдавать себя за девочку-припевочку, но и на возрасте зацикливаться не стоит», — уверена Бабкина. По ее мнению, задача артиста — доставлять зрителю эстетическое удовольствие. А значит, и выглядеть нужно так, чтобы глаз радовался.
«Публике не нравится увядающий артист», — безапелляционно заявляла Бабкина «Комсомольской правде».
Мезотерапию певица позволить себе не может — подобные процедуры оставляют на коже следы, похожие на укусы насекомых. Каждый раз ждать, когда лицо придет в норму, Надежда не может из-за плотного графика.
Что касается пластики, то, по мнению Надежды Георгиевны, залог успеха здесь — позитивный настрой и обращение только к проверенным специалистам. Бабкина предупреждает всех женщин: пластическая операция — это не легкая прогулка.
«Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула», — рассказывала певица о своем опыте.
Тем не менее абсолютных противников пластических преображения Надежда Георгиевна совершенно не понимает. Говорит, что просто во всем нужен разумный подход.
«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанского, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт», — эмоционально утверждает артистка.