От длинной косы до пластических операций: как менялась Бабкина

В этом году Надежда Бабкина отметила 72-й день рождения. Она не скрывает, что в стремлении хорошо выглядеть не ограничивается косметическими масками, инфракрасной баней и жесткими корректирующими массажами. Артистка уверена, что если начались возрастные изменения, всерьез поможет только операция.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Сама Надежда Георгиевна открыто признавала, что делала круговую подтяжку лица. По мнению артистки, человеку, ведущему публичный образ жизни, вмешательство специалистов необходимо. Тех, кто критикует изменения, которые происходят с Бабкиной, она сама считает просто-напросто недалекими людьми.

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Прощай, коса

Стилизованные костюмы, кокошники, расписные платки и длинная коса. Такой запомнили Надежду Бабкину любители русского фолклора после создания в 1970-х ансамбля «Русская песня».

Экспресс-газета

К 1990-м Бабкина получила режиссерское образование, создала на базе ансамбля фолклорный центр, где сама занималась постановкой номеров. На смену косе пришла стрижка — «лесенка». Изменился макияж — в нем появилась яркая помада. А еще Надежда заметно потеряла в весе.

В 1990-е началось ее сотрудничество со знаменитыми модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. Бабкина стала экспериментировать с очками в выразительной оправе и гладкими волосами.

2000-е — это уже время старта экспериментов с кудряшками и цветом волос, появления на губах певицы нюдовых оттенков помады. Что касается мотивов русского фолклора, то выбирающая элегантные наряды «казачка Надя» по сей день остается поклонницей массивных колец и брошей, ярких бус.

«Зрителю не нравится увядающий артист»

«Глупо выдавать себя за девочку-припевочку, но и на возрасте зацикливаться не стоит», — уверена Бабкина. По ее мнению, задача артиста — доставлять зрителю эстетическое удовольствие. А значит, и выглядеть нужно так, чтобы глаз радовался.

Экспресс-газета

«Публике не нравится увядающий артист», — безапелляционно заявляла Бабкина «Комсомольской правде».

Мезотерапию певица позволить себе не может — подобные процедуры оставляют на коже следы, похожие на укусы насекомых. Каждый раз ждать, когда лицо придет в норму, Надежда не может из-за плотного графика.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского

Что касается пластики, то, по мнению Надежды Георгиевны, залог успеха здесь — позитивный настрой и обращение только к проверенным специалистам. Бабкина предупреждает всех женщин: пластическая операция — это не легкая прогулка.

«Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула», — рассказывала певица о своем опыте.

Тем не менее абсолютных противников пластических преображения Надежда Георгиевна совершенно не понимает. Говорит, что просто во всем нужен разумный подход.

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