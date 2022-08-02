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1 час назад

В таком мини Дженнифер Лопес не видели давно

Super.ru

Из Парижа, где Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводили свой медовый месяц (а если по факту, то неделю), певица улетела на Капри. Там она выступила на благотворительном мероприятии LuisaViaRoma для ЮНИСЕФ. А накануне Джей Ло отправилась на ужин в ставшем уже непривычным для поклонников образе.

В таком мини Дженнифер Лопес не видели давно
Фото: super.rusuper.ru

Певица надела мини-сарафан голубого оттенка с цветами и бантами на плечах. Лук Дженнифер дополнила босоножками на танкетке, плетеной сумкой и золотыми серьгами-кольцами. Настоящий итальянский вайб. О мамма миа!

super.ru
Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,ЮНИСЕФ,
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