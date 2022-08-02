В таком мини Дженнифер Лопес не видели давно

Из Парижа, где Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводили свой медовый месяц (а если по факту, то неделю), певица улетела на Капри. Там она выступила на благотворительном мероприятии LuisaViaRoma для ЮНИСЕФ. А накануне Джей Ло отправилась на ужин в ставшем уже непривычным для поклонников образе.