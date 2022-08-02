Лепс воссоединился с женой

В декабре прошлого года появилась информация о разводе Григория Лепса с супругой. Музыкант публично заявил, что является виновником разрыва.
«Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет»,
— признавался артист.
В июле Лепс побывал в Италии. Что примечательно, там он находился с бывшей женой и детьми. Об этом свидетельствуют соцсети старых возлюбленных. И Григорий, и Анна одновременно публиковали в своих аккаунтах снимки с наследниками с одного и того же курорта.
Ранее мы сообщали о том, что мать Лепса рассказала о его тяжелом прошлом.