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1 час назад

Лепс воссоединился с женой

Катерина Саломе

В декабре прошлого года появилась информация о разводе Григория Лепса с супругой. Музыкант публично заявил, что является виновником разрыва.

Лепс воссоединился с женой
Фото: соцсетисоцсети

«Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет»,

— признавался артист.

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В июле Лепс побывал в Италии. Что примечательно, там он находился с бывшей женой и детьми. Об этом свидетельствуют соцсети старых возлюбленных. И Григорий, и Анна одновременно публиковали в своих аккаунтах снимки с наследниками с одного и того же курорта.

Ранее мы сообщали о том, что мать Лепса рассказала о его тяжелом прошлом.

Звёзды,Григорий Лепс,
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