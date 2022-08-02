Илон Маск делится редким фото с сыном от певицы Граймс

Тема детей Илона Маска в последний месяц обсуждается слишком громко: то стало известно о внебрачных близнецах, которых родила от миллиардера его коллега, то отец Маска дал откровенное интервью, в котором заявил, что единственная цель человечества — рожать. Так, Илон, похоже, понял, что дети — инфоповод долгоиграющий. И решил показать своего сына от певицы Граймс. Как вы помните, у мальчика крайне необычное имя — X Æ A-12. Для друзей просто Х.

Фото: super.ru super.ru

В Сети уже обсуждают, что ребенок сильно похож на отца. Сейчас Маску-младшему два года. А на фото он позирует вместе с папой на прошлый День благодарения.

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