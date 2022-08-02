Плетнева рассказала о шокирующих съемках с Богомоловым в гробу

Певица Анна Плетнева давно является поклонницей творчества режиссера Константина Богомолова. Благодаря общим знакомым ей удалось договориться с ним, чтобы поработать над клипом для ее песни «Немного рекламы», однако предложенный сценарий поверг ее в шок. Об этом солистка группы «Винтаж» рассказала в интервью «Слово и Дело».

Фото: Слово и дело Слово и дело

Константин Богомолов сразу же согласился на предложение Плетневой поработать вместе. Между артистами установился хороший контакт, они понимали друг друга с полуслова. Но задумка режиссера для клипа Плетневой потрясла ее — даже несмотря на то, что Анна смотрела все его спектакли.

«Послушав песню, Константин предложил сценарий, по сюжету которого я лежу в гробу на собственных похоронах, а в голове только одна мысль: какое на мне платье. Я всегда за любые эксперименты, но это художественное решение даже мне показалось перебором», — рассказала Плетнева.