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2 часа назад

Певица Анна Плетнева рассказала о шокирующих съемках с Богомоловым в гробу

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Плетнева давно является поклонницей творчества режиссера Константина Богомолова. Благодаря общим знакомым ей удалось договориться с ним, чтобы поработать над клипом для ее песни «Немного рекламы», однако предложенный сценарий поверг ее в шок. Об этом солистка группы «Винтаж» рассказала в интервью «Слово и Дело».

Плетнева рассказала о шокирующих съемках с Богомоловым в гробу
Фото: Слово и делоСлово и дело

Константин Богомолов сразу же согласился на предложение Плетневой поработать вместе. Между артистами установился хороший контакт, они понимали друг друга с полуслова. Но задумка режиссера для клипа Плетневой потрясла ее — даже несмотря на то, что Анна смотрела все его спектакли.

«Послушав песню, Константин предложил сценарий, по сюжету которого я лежу в гробу на собственных похоронах, а в голове только одна мысль: какое на мне платье. Я всегда за любые эксперименты, но это художественное решение даже мне показалось перебором», — рассказала Плетнева.

При этом артистка не побоялась эксперимента и согласилась на предложение Богомолова — и впоследствии не пожалела об этом.

Звёзды,Анна Плетнева,Константин Богомолов,
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