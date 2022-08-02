Плетнева назвала основную проблему российского шоу-бизнеса

«Меня просто свел с ума последний альбом Земфиры "Бордерлайн". С музыкальной точки зрения это что-то высшее, это задевает самые глубинные струны души. Я послушала альбом сразу, как только он вышел. Как раз летела на гастроли, включила в самолете — и как начала рыдать. Плакала весь полет. Люди на меня смотрели и, наверное, думали, что артистка напилась. А я просто слушала ее музыку, которая сродни настоящей магии, то, что выводит на новый энергетический уровень», — рассказал певица.