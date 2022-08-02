Плетнева назвала основную проблему российского шоу-бизнеса

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в интервью для «Словои Дело» назвала главную проблему современного отечественного шоу-бизнеса.
Российская певица Анна Плетнева считает, что главной проблемой современного российского шоу-бизнеса является отсутствие музыки. По словам артистки, сегодня практически у каждого человека есть возможность записывать треки с помощью различных программ. Плетнева отмечает, что некоторые из таких музыкальных экспериментов действительно можно назвать талантливыми, однако зачастую в них нет мелодии.
«Ведь музыка, как любовь — это энергия, которая питает и вдохновляет. Поэтому все эти песни, эти ноты и невероятные мелодические развороты цепляют именно молодое поколение. Они, возможно, даже не понимают, что это, но им нравится, потому что в каждом из нас живет потребность в красоте, мы все хотим приподняться чуть выше, чем мы есть», — объясняет певица.
При этом Анна Плетнева отметила, что и сейчас, наряду с треками современных исполнителей, то и дело появляются действительно глубокие произведения. Среди прочего певица выделила последний альбом Земфиры «Бордерлайн», музыка из которого задевает самые глубинные струны души и вызывает у Плетневой слезы.
«Меня просто свел с ума последний альбом Земфиры "Бордерлайн". С музыкальной точки зрения это что-то высшее, это задевает самые глубинные струны души. Я послушала альбом сразу, как только он вышел. Как раз летела на гастроли, включила в самолете — и как начала рыдать. Плакала весь полет. Люди на меня смотрели и, наверное, думали, что артистка напилась. А я просто слушала ее музыку, которая сродни настоящей магии, то, что выводит на новый энергетический уровень», — рассказал певица.