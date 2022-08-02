Бритни Спирс в мини-платье вновь смутила поклонников танцем

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

40-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором она танцует в красном мини-платье с V-образным декольте и разрезом на ноге, которые выполнены из блестящей сетки. На размещенных кадрах она демонстрирует фигуру с разных ракурсов, двигаясь в черных туфлях на каблуках. Волосы Бритни распущены, а глаза подведены черным карандашом.

«Красный», — подписала она публикацию, которая набрала почти четыре миллиона просмотров. Подписчиков обеспокоил пост Спирс. «Все то же самое», «Странная, как и всегда», «Бритни, я боюсь тебя», «Зачем она снимает и выставляет это?», «Почему мне страшно?», «Странный танец», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.