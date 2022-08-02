Больной Пьехе не оставили шансов на будущее

Новость о плохом самочувствии 85-летней певицы встревожила поклонников. Эксперт в комментарии «Экспресс газете» оценил вероятность того, что легендарная артистка вернется ли когда-нибудь на сцену.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко считает, что говорить о творческом будущем Эдиты Станиславовны «в принципе неправильно». «Я считаю, что Эдита Пьеха уже давно сделала себе имя и отошла в разряд легенд», - заявил эксперт.

Высказался он и о внуке знаменитости. «Стас Пьеха, конечно, талантлив, но с бабушкой все-таки не сравнить», - уверен Павел Рудченко.

Отметим, что 31 июля легенда эстрады отметила юбилей. Ходят слухи, что в настоящее время советская легенда страдает от болезней, одиночества и нищеты. За Эдитой Пьехой ухаживает только ее выросшая в детском доме поклонница по имени Вера. Знаменитость и сама жаловалась на свое положение. По всей видимости, общение с родственниками является для Пьехи болезненной темой. Накануне «Экспресс газета» сообщала, что якобы близкие бросили ее на произвол судьбы.