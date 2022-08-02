Больной Пьехе не оставили шансов на будущее

Новость о плохом самочувствии 85-летней певицы встревожила поклонников. Эксперт в комментарии «Экспресс газете» оценил вероятность того, что легендарная артистка вернется ли когда-нибудь на сцену.
Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко считает, что говорить о творческом будущем Эдиты Станиславовны «в принципе неправильно». «Я считаю, что Эдита Пьеха уже давно сделала себе имя и отошла в разряд легенд», - заявил эксперт.
Высказался он и о внуке знаменитости. «Стас Пьеха, конечно, талантлив, но с бабушкой все-таки не сравнить», - уверен Павел Рудченко.
Отметим, что 31 июля легенда эстрады отметила юбилей. Ходят слухи, что в настоящее время советская легенда страдает от болезней, одиночества и нищеты. За Эдитой Пьехой ухаживает только ее выросшая в детском доме поклонница по имени Вера. Знаменитость и сама жаловалась на свое положение. По всей видимости, общение с родственниками является для Пьехи болезненной темой. Накануне «Экспресс газета» сообщала, что якобы близкие бросили ее на произвол судьбы.
Ранее стало известно, что певица живет на пенсию порядка 45 тысяч рублей, которая включая в себя артистические выплаты и „шахтерские“ — как рассказала сама звезда. Напомним, что в свое время Аман Тулеев присвоил ей титул „Почетный шахтер“. Однако Эдита Пьеха по-прежнему не является почетным жителем Санкт-Петербурга. Ежегодно она оказывается за скобками списка награжденных.