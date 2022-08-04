Звезды, которые объявили о разводе, но смогли помириться

Они были готовы окончательно порвать друг с другом, но в последний момент дал отношениям еще один шанс

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В день свадьбы пары клянутся жить долго и счастливо, но обещания не спасают от кризиса в отношениях. Кто-то стойко переживает неурядицы, другие прощаются друг с другом навсегда, но и есть и те, кто сообщает о разводе, готовят документы, а за это время успевают помириться и дать отношениям еще один шанс.

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Так бывает и со знаменитостями: разница лишь в том, что об их ссорах и размолвках узнают тысячи людей. А грядущий развод и воссоединение широко обсуждается в СМИ.

Джиган и Оксана Самойлова

За драмой многодетной пары следили миллионы подписчиков. Казалось, эти отношения точно не сможет ничего разрушить, но рэпер так активно праздновал рождение сына, что попал в реабилитационный центр. В это же время стало известно о многочисленных изменах Джигана жене.

Оксана опубликовала драматический текст в микроблоге и заявила, что готовится к разводу. Супруги даже выставили на продажу особняк в Подмосковье. Но история на этом не закончилась: через месяц Самойлова заявила, что пока продолжает жить с мужем ради детей, но у нее самой «в душе выжженное поле».

Видимо, Денис смог доказать, что раскаялся и вернуть чувства супруги: сейчас пара снова выглядит счастливой.

Бейонсе и Джей Зи

Измене мужа Бейонсе посвятила целый альбом, в котором рассказала, что была совершенно раздавлена. Певица готовила документы на развод, хотя совсем недавно у Картеров родилась дочь Блю Айви.

Рэпер записывал треки, в которых просил жену простить его. Неизвестно, сработало ли творчество или артист смог подобрать другие ключи к сердцу жены, но вскоре пара воссоединилась. Теперь они воспитывают троих детей.

Виктор Логинов и Мария Гуськова

В прошлом году телеведущий женился в четвертый раз. Его избранницей стала 22-летняя студентка, но разница в возрасте совсем не смущала влюбленных. Виктор уверял, что встретил вторую половину и совершенно счастлив.

Поэтому поклонники актера были шокированы, когда незадолго до годовщины Мария сообщила, что подала на развод. Она не объяснила причин расставания. Правда, вскоре пост девушка удалила, а сейчас пара снова делится совместными снимками, на которых выглядит совершенно счастливой.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Яркую пару не смущала разница в возрасте: они были счастливы вместе, воспитывали детей, путешествовали. Новость о том, что Лиза и Джейсон решили развестись, стала шоком для поклонников.

Брутальный Кхал Дрого поступил, как настоящий мужчина: он оставил жене и детям дом, а сам переехал в фургон. Поговаривали, что у Джеймса уже появилась новая возлюбленная. Но всего пару месяцев спустя супруги неожиданно передумали разводиться и снова начали жить вместе.