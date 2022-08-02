Собчак высмеяла полуобнаженные фото Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время часто делится фото и видео, где показывает оголенные ягодицы. Свое мнение по этому поводу решила высказать журналистка Ксения Собчак .

Так, в своем из последних постов Ольга в очередной раз показала свою «пятую точку». «Поэтому вот она я. Лучше не будет. Бери или уходи» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда.

Однако есть и те представители общественности, которые раскритиковали ведущую. По их словам, они устали от полуобнаженных фотографий Ольги и поскорее хотят, чтобы она нашла себе мужчину. «Возьмите ее уже кто нибудь. Реально уже клинический случай», «Заберите ее! Может и раздеваться перестанет!» — пишут подписчики певицы в комментариях под ее постами.