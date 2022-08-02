Алсу высказалась о расставании с мужем

Поклонники предполагают, что в личной жизни певицы не все так позитивно, как она пытается представить.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Не так давно в сети появилась информация о том, что брак популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трещит по швам. Якобы исполнительница устала терпеть многочисленные измены мужа и решила подать на развод. И теперь поклонники переживают, что многолетний брак звездной пары действительно будет расторгнут.

Несмотря на то, что Алсу в принципе старается не комментировать свою личную жизнь и тем более, не видит необходимости в том, чтобы предавать огласки якобы похождения супруга, в этот раз она решилась все же высказаться. Звезда разместила в своем микроблоге снимок, снятый на фоне корабля и многозначительно подписала кадр:

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…».