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19 минут назад

Алсу высказалась о расставании с мужем

Passion.ruиещё 2

Поклонники предполагают, что в личной жизни певицы не все так позитивно, как она пытается представить.

Алсу высказалась о расставании с мужем
Фото: Passion.ruPassion.ru

Не так давно в сети появилась информация о том, что брак популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трещит по швам. Якобы исполнительница устала терпеть многочисленные измены мужа и решила подать на развод. И теперь поклонники переживают, что многолетний брак звездной пары действительно будет расторгнут.

Несмотря на то, что Алсу в принципе старается не комментировать свою личную жизнь и тем более, не видит необходимости в том, чтобы предавать огласки якобы похождения супруга, в этот раз она решилась все же высказаться. Звезда разместила в своем микроблоге снимок, снятый на фоне корабля и многозначительно подписала кадр:

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…».

Фанаты тут же решили, что таким образом певица намекнула на явные семейные проблемы и, возможно, очень скоро выступит с официальным заявлением.

Звёзды,Ян Абрамов,
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