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1 час назад

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

WomanHit.ruиещё 1

Звезда поделилась редким личным кадром

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Фото: WomanHitWomanHit

Актриса театра и кино Юлия Пересильд редко делится фотографиями в купальнике. Однако сейчас артистка решила сделать исключение.

Пересильд уже несколько дней отдыхает на море с дочками и приятелями. «Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда.

И вот Юлия решила обрадовать подписчиков откровенным фото. На нем актриса стоит на берегу моря в слитном красном купальнике и смотрит в сторону. Поклонники были приятно удивлены снимком, ведь ранее Пересильд делилась лишь кадрами с работы или в скромных нарядах.

WomanHit

Напомним, звезда воспитывает двух дочек от кинорежиссера Алексея Учителя — 13-летнюю Анну и 9-летнюю Марию.

Звёзды,Юлия Пересильд,Алексей Учитель,
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