Известные женщины, победившие алкоголизм

Существует суждение о том, что женский алкоголизм не лечится. Однако есть известные примеры того, как женщины побороли пагубную зависимость от спиртных напитков, несмотря на то, что только самые близкие люди знали о том, что они слишком часто употребляют алкоголь. Об известных женщинах, которые смогли справиться с алкоголизмом, — в материале “Рамблера”.

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Лариса Гузеева

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Известная телеведущая не раз высказывалась о своей алкогольной зависимости. По ее словам, она страдала этим недугом в первом браке. Тогда она была замужем за ассистентом оператора, с которым познакомилась на съемках фильма “Соперницы”. Как рассказывала телеведущая, ее первый супруг страдал от зависимости от запрещенных веществ и избивал ее. Из-за тяжелой депрессии она начала выпивать, и это превратилось в пагубную привычку.

“Я на себя в зеркало не могла смотреть. Но я такой человек: если пить — значит до проблемы, если жрать — до того, что мне не помогало уже ничего”, — рассказывала она.

Гузеева также рассказывала, что смогла избавиться от зависимости от алкоголя. Сейчас она может выпить немного, так как знает меру в подобных напитках.

Татьяна Догилева

Проблемы с алкоголем у известной актрисы начались в начале 2000-х. Этому способствовали многочисленные психологические травмы. Сначала у нее умерли несколько родственников, а потом она оказалась не востребована как актриса. Как рассказывала Догилева в некоторых интервью, она начинала пить в небольших количествах, а спустя некоторое время начала уходить в запои. Все это сопровождалось депрессией.

Ей пришлось лечь в психиатрическую клинику, и она смогла побороть зависимость. Однако спустя два года она вновь начала пить. Второй раз она сама изъявила желание лечь в ту же клинику. С тех пор она не употребляет алкоголь.

Наталья Андрейченко

В одном из интервью известная актриса рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Пристрастилась она к спиртным напиткам во время романа с актером Игорем Костолевским в середине 70-х годов. Впервые она выпила с ним в баре несколько рюмок, а потом алкоголь ее сильно затянул. Из-за болезни начались неприятности. Так, она чуть не сорвала съемки “Сибириады”. Однажды она выпивала с друзьями и ее в состоянии сильного опьянения увидел Михалков, который пообещал себе никогда ее больше не снимать.