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2 часа назад

Голубкина показала свою фигуру в купальнике

WomanHit.ru

Подписчики Марии похвалили ее за смелость.

Голубкина показала свою фигуру в купальнике
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

48-летняя актриса Мария Голубкина является той знаменитостью, которая не стесняется показывать себя без фильтров и фотошопа. А сейчас звезда и вовсе показала свою фигуру без прикрас.

WomanHit.ru

В личном блоге Голубкина опубликовала видео, где она продемонстрировала свои пышные формы в купальнике. Подписчики актрисы похвалили ее за смелость и отметили, что она выглядит прекрасно. «Замечательный купальник и Мария в нем!», «Красивая навсегда», «Мужикам нравятся такие фигуры» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили фолловеры.

Но, кроме восторженных слов, Мария получает и негативные комментарии о своем внешнем виде, однако актрису они совсем не задевают, а к критике в свой адрес она относится спокойно.

«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы, а жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»

— отмечала знаменитость

Звёзды,Мария Голубкина,
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