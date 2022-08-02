Голубкина показала свою фигуру в купальнике

«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы, а жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»