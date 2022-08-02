Голубкина показала свою фигуру в купальнике

Подписчики Марии похвалили ее за смелость.
48-летняя актриса Мария Голубкина является той знаменитостью, которая не стесняется показывать себя без фильтров и фотошопа. А сейчас звезда и вовсе показала свою фигуру без прикрас.
В личном блоге Голубкина опубликовала видео, где она продемонстрировала свои пышные формы в купальнике. Подписчики актрисы похвалили ее за смелость и отметили, что она выглядит прекрасно. «Замечательный купальник и Мария в нем!», «Красивая навсегда», «Мужикам нравятся такие фигуры» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили фолловеры.
Но, кроме восторженных слов, Мария получает и негативные комментарии о своем внешнем виде, однако актрису они совсем не задевают, а к критике в свой адрес она относится спокойно.
«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы, а жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»
— отмечала знаменитость