Кэти Перри шокировала фанатов расточительностью: видео

Американская поп-звезда Кэти Перри угодила в скандал после недавней вечеринки в Лас-Вегасе, пишет Buzzfeed. Почему певица вряд ли смогла бы сделать карьеру в Додо Пицце или Domino’s, расскажет “Рамблер”.
На выходных Кэти Перри пригласили за диджейский пульт в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Однако вместо джогов и кнопок в руках звезды оказалась огромная коробка пиццы. Глядя на толпу голодных тусовщиков, Кэти решила, что пора накормить толпу не только зрелищем, но и хлебом. И стала бросать заветные ломтики в толпу.
Пицца летела хаотично и не всегда попадала в чьи-то руки. Тем не менее, некоторые поклонники исполнительницы остались в восторге, о чем писали в соцсетях.
“Я хочу, чтобы Кэти Перри швырнула в меня пиццей”.
“В субботу мы увидим Кэти Перри на концерте. Если она НЕ бросит в нас пиццу, я попрошу вернуть деньги”.
“Если бы в меня бросили огромный кусок чертовой пиццы, я бы тоже хотел его поймать”.
Нашлись и те, кому выходка Кэти показалась глупой и циничной.
“Возможно, завернуть их в фольгу было бы лучшей идеей для тех, кто организовал это”.
“Я не могу смотреть, как богатые люди бросают вещи в толпу, не думая ни о чем”.
“Почему она не могла просто передать им тарелку с пиццей. Я имею в виду… серьезно, почему так агрессивно”.
“Как ей не стыдно @katyperry она должна научиться некоторым ценностям”.
А как вы думаете, насколько удачным было решение звезды бросаться пиццей в толпу?