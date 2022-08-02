Кэти Перри шокировала фанатов расточительностью: видео

“Возможно, завернуть их в фольгу было бы лучшей идеей для тех, кто организовал это”.



“Я не могу смотреть, как богатые люди бросают вещи в толпу, не думая ни о чем”.



“Почему она не могла просто передать им тарелку с пиццей. Я имею в виду… серьезно, почему так агрессивно”.