Костенко призналась, что в детстве ее дразнили "губошлепкой"

Модель Анастасия Костенко рассказала в своем Instagram (соцсеть, запрещенная в России), что в детстве ее за глаза называли "губошлепкой" из-за достаточно пухлых губ.

"В лицо особо не дразнили. Только узнала, что между собой называли губошлепкой. Я очень стеснялась своих губ и всегда их поджимала",

Модель также рассказала, как ей удается сохранить стройную фигуру. Она отметила, что никогда не была "пышечкой" и продолжает заниматься спортом. Более того, жена Дмитрия Тарасова ест любые продукты, которые захочет, однако ее рацион составлен таким образом, чтобы не превышать дневную норму питания.