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1 час назад

Анастасия Костенко призналась, что в детстве ее дразнили "губошлепкой"

Газета.Ru

Модель Анастасия Костенко рассказала в своем Instagram (соцсеть, запрещенная в России), что в детстве ее за глаза называли "губошлепкой" из-за достаточно пухлых губ.

Костенко призналась, что в детстве ее дразнили "губошлепкой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В лицо особо не дразнили. Только узнала, что между собой называли губошлепкой. Я очень стеснялась своих губ и всегда их поджимала",

- написала Костенко.

Модель также рассказала, как ей удается сохранить стройную фигуру. Она отметила, что никогда не была "пышечкой" и продолжает заниматься спортом. Более того, жена Дмитрия Тарасова ест любые продукты, которые захочет, однако ее рацион составлен таким образом, чтобы не превышать дневную норму питания.

Ранее актриса Наталья Рудова вспомнила, как ее унижали учителя в школе.

Звёзды,Анастасия Костенко,Наталья Рудова,Дмитрий Тарасов,
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