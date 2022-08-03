Мама Тимати показала 8-летнюю внучку с новой стрижкой

На снимках 8-летняя Алиса предстала с новой стрижкой. Ей отстригли челку и, по словам своей бабушки, она стала еще больше похожа на отца.

"Смотрю на эту девочку, а вижу своего мальчишку. Это же надо такое сходство, особенно с челкой!"

Помимо 8-летней Алисы от модели Алены Шишковой у Тимати есть сын 2-летний Ратмир. С его матерью, моделью и обладательницей титула "1-й Вице-мисс России" Анастасией Решетовой, рэпер расстался в 2020 году. После у него был краткосрочный роман с победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой, а в настоящее время он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой.