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1 час назад

Мама Тимати показала 8-летнюю внучку с новой стрижкой

Газета.Ru

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографию внучки с новой стрижкой. Снимком женщина поделилась с подписчиками в социальных сетях. Симона Юнусова выложила в личном блоге новую подборку фотографий внучки.

Мама Тимати показала 8-летнюю внучку с новой стрижкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках 8-летняя Алиса предстала с новой стрижкой. Ей отстригли челку и, по словам своей бабушки, она стала еще больше похожа на отца.

"Смотрю на эту девочку, а вижу своего мальчишку. Это же надо такое сходство, особенно с челкой!"

— подписала она.

Помимо 8-летней Алисы от модели Алены Шишковой у Тимати есть сын 2-летний Ратмир. С его матерью, моделью и обладательницей титула "1-й Вице-мисс России" Анастасией Решетовой, рэпер расстался в 2020 году. После у него был краткосрочный роман с победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой, а в настоящее время он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 6-летняя дочь Ксении Бородиной покрасила волосы в красный цвет.

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