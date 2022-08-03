Дочь Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»

Одна из основателей группы «Винтаж» певица Анна Плетнева сообщила о расширении коллектива. Второй солисткой станет 16-летняя дочь певицы Маруся.
Дочь вокалистки обладает выразительными чертами лица материи такими же шикарными волосами. Кроме того, Маруся унаследовала от Анны умение петь и танцевать. Большинство фанатов сошлись во мнении, что на сцене обе будут выглядеть как сестры.
Поклонники с нетерпением ждут дебютного выступленияобновленного состава. Ближайший концерт группы пройдет на фестивале LiveFest Summer в Сочи. Мероприятие намечено на 12, 13 и 14 августа.