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1 час назад

Дочь Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»

Слово и Дело

Одна из основателей группы «Винтаж» певица Анна Плетнева сообщила о расширении коллектива. Второй солисткой станет 16-летняя дочь певицы Маруся.

Дочь Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дочь вокалистки обладает выразительными чертами лица материи такими же шикарными волосами. Кроме того, Маруся унаследовала от Анны умение петь и танцевать. Большинство фанатов сошлись во мнении, что на сцене обе будут выглядеть как сестры.

Поклонники с нетерпением ждут дебютного выступленияобновленного состава. Ближайший концерт группы пройдет на фестивале LiveFest Summer в Сочи. Мероприятие намечено на 12, 13 и 14 августа.

Звёзды,Анна Плетнева,
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