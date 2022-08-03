Бейонсе заподозрили в использовании «музыкальных рабов»

Альбом певицы оказался насколько долгожданным, настолько и неоднозначным. Шесть лет поклонники Бейонсе ждали ее нового альбома. Недавно он вышел и его уже называют одним из самых успешных и одновременно одним из самых скандальных.

Фото: Inc-News Inc-News

Не успел стихнуть шум вокруг песни «Heated», якобы обидевшей людей с ДЦП, как разразился новый скандал – теперь вокруг композиции Alien Superstar, у которой певица указала двадцать четыре автора.

«Как может быть у песни два десятка авторов?»,

– возмутилась американский композитор Диана Уоррен.

И даже ссылка на законодательство США, по которому музыкант должен перечислять всех, кто хоть как-то причастен к написанию песни, тех же фанатов не убедила.

Пользователи соцсетей заподозрили, что Бейонсе, которая на фоне занятости в бизнесе почти не могла уделять много времени искусству, просто-напросто использовала команду или команды так называемых «музыкальных рабов», сделавших за певицу всю ее работу.

«Почему на нашей планете так много писателей, которые умудряются издавать по десятку книг за год? Потому что, литературные рабы пишут за них. Теперь Бейонсе внедрила это и в музыку»,