Звезды, которые отказались от пластики и уколов красоты

Стареть естественно и достойно — это искусство. Некоторые звёзды Голливуда намеренно отказываются от ботокса и пластики, демонстрируя натуральную красоту.

Фото: Inc-News Inc-News

Многие знаменитости сохраняют молодость и красоту, пользуясь услугами косметологов и пластических хирургов. Но есть и звёзды, которые намеренно отказываются от уколов красоты и пластики, предпочитая естественное старение и натуральную внешность.

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Джулианна Мур

Inc-News

В свои годы актриса выглядит потрясающе и уверена, что привлекательность ей придают рыжие волосы и зелёные глаза. Мур уверена, что пластика и омолаживающие инъекции не сохраняют красоту, а делают людей другими, лишая изюминки и индивидуальности. У Джулианны есть дочь, которую актриса также намерена убедить не ложиться под нож и ничего не вкалывать в лицо.

Шэрон Стоун

Inc-News

Секс-символ и звезда Голливуда не раз сталкивалась с уговорами воспользоваться услугами пластических хирургов. Но она по сей день отказывается от них, хотя считает, что если операция кому-то позволит победить комплексы, то в этом нет ничего плохого. Но сама Шэрон гордо осваивает искусство старения, позволяет себе «неидеальности» и уверена, что морщинки и другие изъяны вносят в образ чувственность и сексуальность.

Дженнифер Гарнер

Inc-News

50-летняя талантливая актриса, настоящая красотка и мама троих детей рассказывала в интервью, что не знакома с ботоксом и пластикой, а также не собирается использовать их в будущем. Она с юмором заметила, что имеет большой лоб, который после инъекций будет напоминать «гигантскую льдину».

Моника Беллуччи

Inc-News

Потрясающая Моника давно смирилась со старением и считает этот процесс неизбежным и абсолютно естественным. Она уверена, что стареть люди боятся из-за мыслей о смерти. Но именно старение, по мнению Беллуччи, является единственным способом жить долго. Исправленному пластикой или инъекциями ботокса, безжизненному лицу Моника предпочитает морщины, и они ничуть не портят актрису.

Мерил Стрип

Inc-News

Свою внешность Стрип никогда не считала идеальной, но смогла принять и полюбить её, а также, вопреки стандартам красоты, обрести невероятную популярность и сохранить популярность после 50 лет. Мерил полагает, что актёры, меняющие лица уколами красоты и операциями, словно носят вуаль. Актриса в интервью говорила, что чем меньше времени остаётся, тем сильнее желание оставаться собой.

Кейт Уинслет

Inc-News

Элегантная британка настроена категорически против любых хирургических вмешательств. Пластика и другие манипуляции противоречат её нормам морали. Кейт хочет сохранить красоту, данную ей природой и родителями. А ещё она уверена, что выражение лица должно быть естественным и живым, что очень важно в актёрской карьере. Кстати, Уинслет вместе с другими голливудскими звёздами даже организовала лигу, члены которой выступают против пластики и убеждают других женщин, что природная внешность – это красиво и удивительно.

Джулия Робертс

Inc-News

Однажды Джулия решилась на инъекцию ботокса, но результаты процедуры и её последствия напугали актрису, которая после укола не смогла поднимать бровь. Робертс опечалена тем, что современные женщины просто не дают себе и близким шанс увидеть себя настоящих в будущем. А ещё актриса хочет, чтобы её лицо было живым и эмоциональным. Так её дети смогут знать, когда мама счастлива, опечалена или обескуражена.