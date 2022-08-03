Джейн Фонда поделилась секретами «благородного старения»

В интервью Vogue 84-летняя актриса шутливо прокомментировала, как оставаться на плаву, когда вам так много лет.
Джейн Фонда, несмотря на почтенный возраст, не готова сдаваться и терять интерес к жизни. Более того, она смело делится секретами того, как на старости не превратиться «в тень былой себя».
«Мне почти 85 лет, но я не выгляжу такой старой»,
- со смехом заявила лауреатка «Оскара».
«Я хочу показать молодым людям, что не надо бояться стареть, помогая им понять, что если вы достигли определённого возраста, это не значит сдаваться, отказываться от веселья, терять любимых, перестать знакомиться с новыми людьми или делать всё, что вам хочется».
При этом, 84-летняя кинодива заявила, что у некоторых есть неоспоримые преимущества в принятии возраста.
«Да, Фонда. У тебя есть деньги. Ты можешь позволить себе персонального тренера, пластическую хирургию, процедуры по уходу за лицом. Ты можешь позволить себе вещи, которые помогут тебе оставаться молодой. Это правда. Деньги помогают. Хорошие гены и много денег, как кто-то сказал»,
- добавила она.
Правда, в какой-то момент, по словам актрисы, она пересмотрела свои взгляды на пластическую хирургию.
«Думаю, мы все знаем многих богатых женщин, которые сделали все эти подтяжки лица и при этом выглядят ужасно. У меня была подтяжка, и я перестала это делать, потому что не хочу выглядеть искажённой. Я, вообще, не горжусь тем, что я её сделала».
Джейн утверждает, что нашла для себя более щадящий способ оставаться в форме.
«Я не помешана на процедурах для лица, не трачу много денег на дорогие кремы или на другие подобные вещи, но я не забываю об увлажнении кожи, я сплю, двигаюсь, избегаю солнца. У меня есть хорошие друзья, с которыми я смеюсь. Смех, вообще, отличное средство».