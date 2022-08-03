Джейн Фонда поделилась секретами «благородного старения»

«Думаю, мы все знаем многих богатых женщин, которые сделали все эти подтяжки лица и при этом выглядят ужасно. У меня была подтяжка, и я перестала это делать, потому что не хочу выглядеть искажённой. Я, вообще, не горжусь тем, что я её сделала».