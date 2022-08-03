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50 минут назад

Как выглядит молодая невеста 64-летнего Дольфа Лундгрена

Мира Маркина

Поклонники 64-летнего Дольфа Лундгрена обсуждают его очередной выход в свет с молодой невестой — 25-летней Эммой Крокдал. Что известно об его избраннице и как она выглядит, рассказываем и показываем в материале «Рамблера».

Как выглядит молодая невеста 64-летнего Дольфа Лундгрена
Фото: Legion-mediaLegion-media

Западные СМИ и пользователи социальных сетей то и дело обсуждают возлюбленную шведского актера — все дело в их разнице в возрасте, несмотря на которую, надо отметить, пара смотрится весьма органично. Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал вместе уже несколько лет. Невеста звезды боевиков не связана с шоу-бизнесом – она работает фитнес-тренером. Крокдал и Лундгрен помолвлены с 2020 года, но на свадьбу все никак не решаются.

Legion-media

При этом Дольф Лундгрен в многочисленных интервью признается, как ему важны отношения с Эммой.

«Мне очень повезло, что у меня есть Эмма. Она изменила мою жизнь, и я надеюсь, что смогу оказать ей нужную помощью и поддержку»,

— рассказывал в прошлом году Дольф Лундгрен.

До Эммы Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений – Анетт Квиберг. Пара прожила в браке 18 лет, за время которого у них родились дочери Грета и Ида.

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