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2 часа назад

«Я не пью, не курю»: Анна Калашникова поделилась своими способами расслабления

WomanHit.ru

38-летняя Анна Калашникова сохранила приверженность своему стилю — в отличие от многих других гостей, она пришла в броском и отчасти вызывающем наряде. Молодая мама выбрала фиолетовое платье в пол с открытыми плечами и вырезом от талии, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды. Завершила дива свой образ босоножками и сумочкой на цепочке серебристого цвета.

Калашникова поделилась своими способами расслабления
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Анна призналась, что воспользовалась редкой возможность отдохнуть в спокойной и умиротворяющей атмосфере, так как с ее темпом жизни ей расслабляться не приходится.

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«Сейчас напряженные времена, и это первое, наверное, лето, когда я, помимо гастролей, практически нигде не была. Я гастролирую по России, по Москве и вообще не расслабляюсь, но я очень надеюсь, что у меня получится это сделать. Для меня самое главное расслабление — это сон, хоть это и банально. А также уехать куда-то, попутешествовать. Именно тогда наступает небольшое расслабление, потому что перестают звонить, писать, понимают, что тебя нет, и ты немножко можешь отвлечься»,

— поделилась Калашникова.

Формат вечеринки предусматривал самый разнообразный отдых: были организованы зоны с расслабляющей музыкой и аэротату, также все желающие могли познакомиться с практикой осознанной медитации или отправиться в виртуальное путешествие. Но именно музыка стала главным украшением мероприятия. Неповторимую атмосферу вечера создали композиции всемирно известного коллектива Pompeya, проекта Arfasound, DJ Dandy, прекрасной Анны Волковой и Cinematic Lady Orchestra.

Анна Калашникова наслаждалась атмосферой вечеринки и охотно делилась не только своими музыкальными предпочтениями, но и «мамскими» лайфхаками. Модель самостоятельно воспитывает семилетнего сына Даниила. И, по ее мнению, время, проведенное с ребенком, — это еще один способ расслабиться после напряженного рабочего графика.

«Я не пью, не курю. У меня нет вредных привычек, соответственно, каких-либо допингов, чтобы расслабиться, тоже нет. Еще одно, что помогает мне держаться на плаву, — это ребенок. Особенно когда мы вместе с ним выходим куда-то, в те же веревочные парки. На этот момент я отключаюсь. Ты занимаешься ребенком, ты с ним везде ползаешь, лазаешь и таким образом получаешь своеобразное расслабление»,

— заключила Калашникова.

В компании с Анной отдыхали и многие другие знаменитости: певица Юлия Савичева, актрисы Ирина Безрукова и Анна Михайловская, звезда Comedy Woman Мария Кравченко, автор-исполнитель Ева Власова, блогер Юлия Хадарцева, участница рейтинговых телешоу Людмила Соколова и другие селебрити. После напряженного графика многие из них ищут способ расслабиться, а у популярной телеведущей на этот счет есть еще один личный рецепт.

«Ты едешь домой, уже вечер, ты все сделала, была везде, всем довольна, ты включаешь Relax FM и едешь спокойненько, что-то в телефоне доделываешь, слушаешь музыку, смотришь на красивую Москву. Это вот такой небольшой ритуальчик перед сном каждый день»,

— поделилась светская львица.

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