Калашникова поделилась своими способами расслабления

«Сейчас напряженные времена, и это первое, наверное, лето, когда я, помимо гастролей, практически нигде не была. Я гастролирую по России, по Москве и вообще не расслабляюсь, но я очень надеюсь, что у меня получится это сделать. Для меня самое главное расслабление — это сон, хоть это и банально. А также уехать куда-то, попутешествовать. Именно тогда наступает небольшое расслабление, потому что перестают звонить, писать, понимают, что тебя нет, и ты немножко можешь отвлечься»,