Григорьев-Апполонов призвал не сравнивать «Иванушки International» и «Ласковый май»

«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня "Письма лета". Она посвящена группе "Ласковый май". Это чисто голимая советская попса», — заявил Григорьев-Апполонов в беседе с Teleprogramma.pro.