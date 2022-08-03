Григорьев-Апполонов призвал не сравнивать «Иванушки International» и «Ласковый май»

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов призвал поклонников прекратить сравнивать музыкальный коллектив с «Ласковым маем». По словам музыканта, это две совершенно разные группы.
Григорьев-Апполонов заявил, что музыканты из «Ласкового мая» начинали свой творческий путь, будучи детьми. В то время как солисты «Иванушек International» — это взрослые люди с профильным образованием. Поэтому их творчество нельзя сравнивать.
«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня "Письма лета". Она посвящена группе "Ласковый май". Это чисто голимая советская попса», — заявил Григорьев-Апполонов в беседе с Teleprogramma.pro.
Также музыкант отметил, что репертуар «Иванушек International» — это по большей части европейская поп-музыка. А «Ласковый май» исполняет лишь «голимую попсу», добавил артист.