Григорьев-Апполонов призвал не сравнивать «Иванушки International» и «Ласковый май»

Российский исполнитель Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что группы “Иванушки International” и “Ласковый май” – это два совершенно разных музыкальных коллектива.
По словам певца, между этими группами нет ничего общего. Исполнитель отметил, что коллективы создавали по-разному, и их музыкальная карьера начиналась в разное время.
«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня “Письма лета”. Она посвящена группе “Ласковый май”. Это чисто голимая советская попса», — говорит Григорьев-Аполлонов.
Певец назвал репертуар “Ласкового мая” своеобразной поп-музыкой европейского формата, которая понравилась людям лишь потому что другого ничего не было.