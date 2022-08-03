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13 минут назад

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов объяснил, почему нельзя сравнивать «Иванушек» и «Ласковый май»

FBM.ruиещё 1

Российский исполнитель Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что группы “Иванушки International” и “Ласковый май” – это два совершенно разных музыкальных коллектива.

Григорьев-Апполонов призвал не сравнивать «Иванушки International» и «Ласковый май»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам певца, между этими группами нет ничего общего. Исполнитель отметил, что коллективы создавали по-разному, и их музыкальная карьера начиналась в разное время.

«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня “Письма лета”. Она посвящена группе “Ласковый май”. Это чисто голимая советская попса», — говорит Григорьев-Аполлонов.

Певец назвал репертуар “Ласкового мая” своеобразной поп-музыкой европейского формата, которая понравилась людям лишь потому что другого ничего не было.

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