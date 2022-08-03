Самойлова показала роскошный подарок Джигану

Супруга Джигана Оксана Самойлова поделилась в своих социальных сетях поздравлением и подарком своему мужу. Во вторник, 2 августа, рэперу исполнилось 37 лет.

Фото: Соцсети Соцсети

Сама она написала, что пошутила над своим мужем, так как он думал, что семья просто поздравит его с утра, и никакого подарка не будет. Оксане все же удалось сделать сюрприз.

Она поделилась видео, на котором видно, что все семья надела футболки с изображением рэпера, а двор дома был украшен декорацией с фотографиями Джигана.

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После того, как дети и супруга поздравили рэпера, декорации открылись и ему открылся его подарок. Им оказался минивэн Mercedes с белым кожаным салоном, экранами для просмотра фильмов и мини-холодильников. Стоимость этого авто оценивают в сумму от 15 миллионов рублей.