Стилист заявила, что Долина оделась не по возрасту

Стилист Надежда Иванова раскритиковала народную артистку РФ Ларису Долину за образ с облегающим комбинезоном. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на "Экспресс-газету".
"Эротизм и излишняя сексуальная чувственность — это все-таки, мне кажется, прерогатива более молодых и дерзких дам. Поэтому в отношении этого наряда на артистке у меня есть некий диссонанс",
— заявила Надежда Иванова.
По словам стилиста, главная ошибка Ларисы Долиной состоит в том, что она выбрала наряд, который не соответствует ее возрасту и статусу. "Мне кажется, она достойна более изысканных и элегантных образов, чем этот", — добавила Иванова.
В июле Лариса Долина опубликовала в соцсетях видео-бекстейдж с прошедшей накануне фотосессии. Во время съемки народная артистка РФ примерила несколько образов, в том числе облегающий комбинезон с леопардовым принтом. Его дополнили корсет и ботильоны на каблуке.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что надевшую леопардовый комбинезон Долину сравнили с Бузовой.