Жена Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников

«Я столкнулась с тем, что мы приезжаем в разные места — в рестораны, кафешки или в отели на обед — и люди почему-то считают своим долгом обязательно написать в комментариях: "Татьяна, а зачем вы обманываете своих подписчиков, вы же живете вот в этом отеле". Кто вам сказал что я здесь живу? Если вы здесь видите меня на обеде, на ужине или на пляже, это вовсе не значит, что я здесь живу. Мне бы хотелось больше корректности, больше адекватности от тех людей, которых я пускаю в свою жизнь. Очень хочется верить, что это не какое-то стадо, а мыслящие и понимающие люди»,