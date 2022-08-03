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1 час назад

Жена Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников

Газета.Ru

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в соцсетях на навязчивых поклонников.

Жена Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце июля Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с сыном Ваганом улетели на месяц к морю. Однако, как оказалось, отдых семьи юмориста омрачают фанаты его супруги. «В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я регулярно получаю сообщения: "Я вас видела там-то", "Я вы отдыхаете тут-то?", "А почему не отмечаете локацию, где вы?". Потому что не хочу! Друзья! Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей. Я хочу провести долгожданный отпуск в тишине, покое со своей семьей», — пожаловалась Татьяна в личном блоге.

По словам Брухуновой, фолловеры одолевают ее сообщениями после того, как сталкиваются с ней в публичных местах.

«Я столкнулась с тем, что мы приезжаем в разные места — в рестораны, кафешки или в отели на обед — и люди почему-то считают своим долгом обязательно написать в комментариях: "Татьяна, а зачем вы обманываете своих подписчиков, вы же живете вот в этом отеле". Кто вам сказал что я здесь живу? Если вы здесь видите меня на обеде, на ужине или на пляже, это вовсе не значит, что я здесь живу. Мне бы хотелось больше корректности, больше адекватности от тех людей, которых я пускаю в свою жизнь. Очень хочется верить, что это не какое-то стадо, а мыслящие и понимающие люди»,

— добавила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ирина Шейк отметила день рождения друга Рикардо Тиши на Ибице.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Ирина Шейк,
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