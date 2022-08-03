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31 минуту назад

Боня призналась, что мечтает покорить вершину горы в Гималаях

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram 9соцсеть, запрещенная в России0, что готовится к восхождению на гору Манаслу в Гималаях — ее высота составляет 8163 метра.

Боня призналась, что мечтает покорить гору в Гималаях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В начале сентября я иду на свое первое восхождение — на Манаслу. Это одна из 14 гор-восьмитысячников. Ее высота 8163 метра. Знаю, что это будет нелегко",

— написала Боня.

Она также призналась, что вынашивала эту мечту на протяжении пяти лет. По словам телеведущей, немало людей погибают при попытке покорить вершины. Однако Боня подчеркнула, что ее желание взойти на Манаслу сильнее подобных страхов.

Телеведущая показала, как проходит соответствующие тесты на беговой дорожке. Она осталась довольна показателями.

Ранее Боня опровергла слухи о романе с женатым мужчиной.

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