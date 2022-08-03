Боня призналась, что мечтает покорить гору в Гималаях

Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram 9соцсеть, запрещенная в России0, что готовится к восхождению на гору Манаслу в Гималаях — ее высота составляет 8163 метра.

"В начале сентября я иду на свое первое восхождение — на Манаслу. Это одна из 14 гор-восьмитысячников. Ее высота 8163 метра. Знаю, что это будет нелегко",

Она также призналась, что вынашивала эту мечту на протяжении пяти лет. По словам телеведущей, немало людей погибают при попытке покорить вершины. Однако Боня подчеркнула, что ее желание взойти на Манаслу сильнее подобных страхов.