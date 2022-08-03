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50 минут назад

Бывший муж Полины Гагариной страдает от недостатка денег

New Magazine

Дмитрий Исхаков раздает листовки.

Бывший муж Гагариной страдает от недостатка денег
Фото: New MagazineNew Magazine

Похоже, что после развода с Полиной Гагариной Дмитрию Исхакову живется тяжко. Звездный фотограф остался без звездных клиентов, что повлекло за собой отсутствие высоких гонораров. Пользователи Сети подозревают, что теперь фотограф сводит концы с концами. Дело в том, что Дмитрий Исхаков вынужден самостоятельно рекламировать свои услуги. Мужчина был замечен в центре столицы, раздавая листовки. Очевидцы не смогли не запечатлеть данное зрелище и видео блуждает по всему интернету с подписью “Когда развелся с Полиной Гагариной без отступных”, что конечно, не осталось незамеченным.

Кроме того, Дмитрий начал экономить на бензине. Фотограф пересел на общественный транспорт. Исхаков был замечен в столичном автобусе. Причем на автобусе он передвигался не в гордом одиночестве, а с таинственной незнакомкой. Впрочем, сам Дмитрий Исхаков пока не жалуется на безденежье. На данный момент он больше озабочен состоянием собственного здоровья и одиночества. Если Полина Гагарина быстро нашла замену бывшему мужу, то фотограф пока не смог встретить ту, с которой хотел бы разделить свою жизнь.

Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в декабре 2020 года. Правда, стало об этом известно немного позже. Развод знаменитостей прошел достаточно спокойно и мирно. Однако позже фотограф был недоволен, когда у певицы появился мужчина. Исхаков не хотел отпускать дочь Мию, которая родилась в браке с Полиной, в отпуск с новым кавалером бывшей жены. Позже мужчина заявил, что Гагарина не дает ему видеться с дочкой, хоть сама певица это отрицала. Сейчас же взаимоотношения экс-супругов наладились и общение заметно потеплело.

Звёзды,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
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