Бывший муж Гагариной страдает от недостатка денег

Дмитрий Исхаков раздает листовки.

Фото: New Magazine New Magazine

Похоже, что после развода с Полиной Гагариной Дмитрию Исхакову живется тяжко. Звездный фотограф остался без звездных клиентов, что повлекло за собой отсутствие высоких гонораров. Пользователи Сети подозревают, что теперь фотограф сводит концы с концами. Дело в том, что Дмитрий Исхаков вынужден самостоятельно рекламировать свои услуги. Мужчина был замечен в центре столицы, раздавая листовки. Очевидцы не смогли не запечатлеть данное зрелище и видео блуждает по всему интернету с подписью “Когда развелся с Полиной Гагариной без отступных”, что конечно, не осталось незамеченным.

Кроме того, Дмитрий начал экономить на бензине. Фотограф пересел на общественный транспорт. Исхаков был замечен в столичном автобусе. Причем на автобусе он передвигался не в гордом одиночестве, а с таинственной незнакомкой. Впрочем, сам Дмитрий Исхаков пока не жалуется на безденежье. На данный момент он больше озабочен состоянием собственного здоровья и одиночества. Если Полина Гагарина быстро нашла замену бывшему мужу, то фотограф пока не смог встретить ту, с которой хотел бы разделить свою жизнь.