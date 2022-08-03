Цискаридзе раскрыл причину, почему остается холостяком

В личном Telegram-канале народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, почему не торопится создавать семью и обзаводиться наследниками.

Фото: t.me/tsiskaridzenews t.me/tsiskaridzenews

Говоря о романтических отношениях, экс-премьер балета Большого театра вспомнил высказывание Ивана Бунина: “Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину”. Оказалось, что звездный холостяк вполне согласен с русским писателем. Но только отчасти.

“С первым согласен, выбор становится все сложнее с каждым годом. И уже кажется, что разгадал таинственный секрет, попадается что-нибудь из ряда вон выходящее”, – в шутку отметил артист.

Также Цискаридзе пожелал подписчикам не совершать ошибок в выборе романтических партнеров.