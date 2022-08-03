Кадр с нежностями Инны и Стаса Михайлова слили в Сеть

49-летняя возлюбленная народного артиста России продолжает наслаждаться личным счастьем. Несмотря на то, что брак Инны и Стаса Михайловых был заключен много лет назад, между близкими людьми по-прежнему царит страсть.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Свою вторую половинку исполнитель хита «Все для тебя» встретил уже в довольно сознательном возрасте. На тот момент прелестная блондинка приехала в Москву, где решила обосноваться после болезненного расставания с первым супругом. Крах надежд Инны произошел не на пустом месте, а из-за измен футболиста Андрея Канчельскиса, если верить слухам.

Непростые отношения не смогли спасти даже дети. Свою судьбу молодая женщина встретила случайно, когда, пребывая в разбитых чувствах, решила посетить концерт набирающего популярность артиста. С тех самых пор Стас и Инна Михайловы не расставались. В 2011 году пара сыграла роскошную свадьбу во французском замке, о которой поклонники вспоминают с восторгом и трепетом по сей день.

Выйдя замуж за очень востребованного певца, блондинка не стала строить собственную карьеру. Амбициям она предпочла рождение двоих дочерей и заботу о муже. В доме звездной четы регулярно проходят веселые посиделки, во время которых звезды отечественной эстрады по старинке наслаждаются пением в караоке. Однако быт так и не поглотил красивую пару, которая продолжает своим видом умилять народ.

На этот раз в Сеть был слит кадр с нежностями Инны и Стаса Михайлова. Интимный момент оказался достоянием общественности благодаря возлюбленной артиста. Так, супруга Стаса Владимировича охотно делится с фанатами редкими снимками, демонстрирующими идиллию с близким человеком. На опубликованном в личном микроблоге фото разомлевшая женщина ласково прижимается к своему единственному. Да и сам артист выглядит по-настоящему счастливым.